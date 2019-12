Deze ICT'er werkt te land, ter zee en in de lucht

Hoezo, ICT niet avontuurlijk? Een gesprek met Arno Neirynck (26) veegt dat hardnekkige vooroordeel meteen van tafel. Als offshore engineer bij e-BO Enterprises uit Ieper werkt hij mee aan de informatica-implementatie voor windmolenparken op zee. “De eerste keer dat een helikopter me boven de ruwe zee naar een offshore platform bracht, zal me altijd bijblijven”, klinkt het enthousiast.

Arno studeerde toegepaste informatica in Kortrijk. Na een eerste werkervaring als ICT-medewerker bij aardappelbedrijf Clarebout prikkelde een vacature met de opmerkelijke functieomschrijving ‘IT met een hoek af’ zijn nieuwsgierigheid. Na ruim drie jaar blijkt die premisse volgens Arno helemaal te kloppen. Als offshore network engineer voert hij een veelzijdig en niet-alledaags takenpakket uit.

Platform

Een enorm substation of platform vormt het kloppende hart van een windmolenpark op zee. Het bevat alle elektrische apparatuur die nodig is om het vermogen dat de turbines opwekken om te zetten in een hogere spanning, vooraleer het naar land te sturen. “Het is onze taak om die substations te voorzien van een brede waaier van ICT-voorzieningen: van servers, over wifi en 4G tot cameratoezicht en alle bijhorende netwerken. Uiteraard komt daar nog een stevig luik cyberbeveiliging bij. We zorgen ervoor dat operatoren vanuit het controlecentrum aan land een volledige kijk hebben op alle toepassingen en voeren ook de nodige onderhoudswerken uit”, verduidelijkt Arno.

De implementatie van de ICT-toepassingen voor een windmolenpark is een werk van lange adem. “Tussen de eerste ontwerpfase en de uiteindelijke invoering verstrijkt al snel twee jaar”, legt Arno uit. “Het gaat om zeer specifieke opdrachten, die heel wat overleg vergen. Je mag niks aan het toeval overlaten. Binnen e-BO Enterprises werken we met een team van verschillende specialisten rond elk project. Die wisselwerking beschouw ik altijd als een verrijking.”

Helikopter en hotelboot

Na alle voorbereidingen aan land begint het echte avontuur. Een helikopter brengt Arno en zijn collega’s tot bij het platform op zee, dat zich kilometers van de bewoonde wereld bevindt. “Soms keren we ’s avonds terug, in het andere geval werken we veertien dagen na elkaar en overnachten we op een hotelboot. Je klopt dan lange en intensieve dagen, maar geniet nadien over de nodige dagen recuperatierust. Op die manier blijft de balans in evenwicht”, luidt het. Bij zo’n hotelboot hoeven we ons volgens Arno niet al te veel voor te stellen. “Ook op het platform zelf moet je vaak improviseren. Met wat geluk beschik je er over een minimale 4G-verbinding. Ik heb dus echt wel geleerd om mijn plan te trekken.”

