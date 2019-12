Stukken van Mensen-antiquair Paul De Grande voor de rechter

Kunstkenner Paul De Grande, gekend van het programma Stukken van Mensen, moet voor de rechter verschijnen voor de diefstal van een Mariabeeld in 1997 uit de plaatstelijk kerk in Hoegaarden. Maar daar heeft hij naar eigen zeggen niks meer te maken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het Mariabeeld ‘Madonna met Kind’ werd 22 jaar geleden gestolen via de achterdeur van de kerk in Hoksem in Hoegaarden. Voor de leden van de kerk was dat het begin van een lange zoektocht. Begin 2000 vond een man uit Tienen het beeld op een kunstbeurs in Tour & Taxis in Brussel. Het stond er te koop voor 33.000 euro. Het stuk was in bezit van De Grande die het in bruikleen had gegeven voor een expositie. De politie werd ingelicht en het beeld werd in beslag genomen.

“Ik heb het beeld in Engeland gekocht van iemand die het uit Frankrijk had. In totaal zouden er vijf tussenpersonen geweest zijn”, zegt De Grande aan HLN. Hij bracht het uiteindelijk opnieuw naar de kerk waar een speciale misviering werd gehouden. Daarmee was er een eind aan het verhaal dacht de kunstkenner, maar dat was toch niet helemaal waar.

Het beeld werd drie jaar geleden terug naar zijn oorspronkelijke plek gebracht, maar dat was niet gemakkelijk want De Grande weigerde het beeld terug te geven. En de kerk wilde er niet voor betalen. Dus liet de kerk hem dagvaarden. De Grande besloot daarom het beeld toch terug te geven en liet de voorzitter van de kerkfabriek een ontvangstbewijs tekenen. Maar daar stond blijkbaar geen datum op. Volgens de kerkfabriek wou De Grande laten uitschijnen dat hij het beeld al had teruggegeven voor de dagvaarding. Al kan De Grande zich niet vinden in die uitspraken.

De zaak komt voor op 22 april in Leuven.