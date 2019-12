Vier doden na massale klopjacht op gekaapte bestelwagen

Een gewapende overval op een juwelier in de Amerikaanse staat Florida is donderdag geëindigd in een dodelijke nachtmerrie. Agenten kregen in de namiddag een oproep, maar toen ze ter plaatse kwamen, waren de verdachten en juwelier al op elkaar aan het schieten. De overvallers vluchtten weg, stalen een bestelwagen van koeriersdienst UPS en gijzelden de chauffeur. Na een massale politieachtervolging werden de verdachten neergeschoten. De UPS-chauffeur en een vierde, onschuldige omstander overleefden het drama niet.

Coral Gables in Florida stond donderdag in rep en roer toen tientallen agenten de achtervolging op de overvallers inzetten. Meer dan veertig politievoertuigen werden opgetrommeld om de verdachten te klissen. Toen de politie de UPS-bestelwagen kon klemrijden, benaderden minstens negentien agenten het voertuig. Er werden volgens lokale media minstens 200 kogels afgevuurd om de overvallers te stoppen.

De vermoorde UPS-werknemer werd door vrienden geïndentificeerd als de 27-jarige Frank Ordonez. Het was zijn eerste dag als chauffeur voor de koerierdienst. Het andere dodelijke slachtoffer zat in een auto vlakbij de klemgereden bestelwagen. Er is ook een werkneemster van de juwelier neergeschoten. Haar toestand is onduidelijk, maar de vrouw zou buiten levensgevaar zijn.

“Wij zijn erg bedroefd om te horen dat een werknemer het slachtoffer werd van zinloos geweld”, aldus een woordvoerder van United Parcel Service (UPS). “Innige deelneming aan de familie en vrienden van onze werknemer en van het andere, onschuldige slachtoffer dat bij dit incident werd betrokken.”