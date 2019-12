Feest bij de boekhouding van Ajax en treurnis bij Paul Pogba: “Real Madrid betaalt 55 miljoen voor Donny van de Beek”

Na de monstertransfers van Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) lijkt Ajax opnieuw een stevig bedrag binnen te rijven voor een speler. Volgens De Telegraaf vertrekt Donny van de Beek komende zomer namelijk naar Real Madrid.

De Nederlandse krant spreekt over een transfersom van liefst 55 miljoen euro. De 22-jarige Van de Beek zou wel oren hebben naar een avontuur bij De Koninklijke en daarom een charmeoffensief van Tottenham afgewimpeld hebben. De Spaanse krant Marca meldde eerder deze week al dat de Nederlandse international de “favoriet” is om het middenveld te versterken en dus niet Paul Pogba.

Van de Beek is een rasecht jeugdproduct van Ajax, waarvoor hij in 2008 ging spelen. De polyvalente middenvelder werd twee keer kampioen met de U19, waarna hij de overstap naar het eerste elftal maakte. In het boerenjaar 2019 ontpopte Van de Beek zich naast De Jong en De Ligt tot sleutelspeler in het systeem van coach Erik ten Hag. Met 16 doelpunten en 13 assists als resultaat. Dit seizoen zit de negenvoudig international aan 7 goals en 6 assists voor de leider in de Eredivisie.