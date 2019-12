Franse treinverkeer opnieuw zwaar verstoord op vrijdag door stakingen

Door de staking tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron is het treinverkeer in Frankrijk voor de tweede dag op rij zwaar verstoord. Spoorwegmaatschappij SNCF raadt reizigers aan hun reis uit te stellen. Maar ook op de weg zijn de gevolgen van de staking voelbaar, met in totaal 350 kilometer file in de regio van Parijs.