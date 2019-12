Kruidvat verkoopt fiets die in ons land de weg niet op mag

Een koopje, lijkt het, de fiets met terugtraprem die je bij Kruidvat voor 169 euro kan kopen. Maar er is een maar, en geen kleine: je mag er in ons land de openbare weg niet mee op. “We zijn ons daarvan bewust, daarom leveren we een extra rem bij de fiets”, zegt woordvoerder José Mes.

De Nederlandse winkelketen Kruidvat biedt ook in België een Ranger Grandma Omafiets aan. Dat is een torpedo, zoals wij dat in ons land al eens noemen. Een fiets met terugtraprem en dus zonder handremmen. Remmen doe je door de trapbeweging achterwaarts uit te voeren.

Dat roept vraagtekens op, want dat soort fietsen mag in ons land in tegenstelling tot in Nederland de openbare weg niet op. “Dat staat in het verkeersreglement”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Je hebt hier twee remmen nodig om technisch in orde te zijn. Een op je voorwiel en een op je achterwiel dus.”

Het is dus zeker niet verboden voor Kruidvat om de fiets in ons land te verkopen. “Maar als je ermee op de weg wilt, moet je zelf nog een extra rem monteren. Je fiets moet technisch in orde zijn om ermee te rijden. Het is hetzelfde als een ontbrekend licht of een fietsbel die mankeert: je kan dan een boete van 58 euro krijgen.”

Kruidvat is zich bewust van dat probleem. “We hadden het duidelijker moeten communiceren”, zegt woordvoerder José Mes. “Maar er wordt een handrem geleverd bij die fiets, die je vervolgens zelf kan monteren. Dan ben je wel in orde.”