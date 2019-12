“U bent een vuile leugenaar”: Joe Biden daagt 84-jarige boer uit om te pompen tijdens bitsige discussie

Joe Biden heeft in de Amerikaanse staat Iowa een verhitte discussie gehad met een gepensioneerde boer. Tijdens een campagnebijeenkomst vraagt de man naar Bidens rol in het Oekraïne-schandaal, maar de Democratische presidentskandidaat was duidelijk niet opgezet met de vraag. Biden noemde de man niet alleen een “vuile leugenaar”, hij leek ook te insinueren dat hij de man te dik vond. De voormalig vicepresident wilde zijn eigen lichamelijke conditie bewijzen door de veteraan uit te dagen voor een wedstrijdje pompen.