Twintiger met twee promille alcohol in bloed rijdt met wagen in de gracht

Tielt - Een 21-jarige jongeman uit Pittem, in West-Vlaanderen, is vrijdagochtend dronken in een gracht gereden in de Deinsesteenweg in Tielt. Hij bleek twee promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 5 uur. De man verloor de controle over zijn stuur, waardoor zijn wagen op zijn dak in de gracht belandde. De brandweer en een ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar de bestuurder kon zichzelf bevrijden uit de wagen. Hij raakte niet gewond. Wel moest hij een ademtest afleggen. Hij bleek twee promille alcohol in zijn bloed te hebben. De politie trok zijn rijbewijs onmiddellijk in voor 15 dagen.