Roberto Martinez prijst Eden Hazard: “Hij is de Michael Jordan van het voetbal”

Bondscoach Roberto Martinez weet wat voor klepper hij in huis heeft met Eden Hazard. De Spanjaard vergeleek zijn kapitein in een interview met ‘El Larguero’ zelfs met de iconische Michael Jordan.

Hazard ligt momenteel in de lappenmand bij Real Madrid. “Het gaat meer om een soort procesblessure”, aldus Martinez. “In de wedstrijd tegen PSG had hij tegenslag en we hebben nu ontdekt dat hij iets langer dan verwacht aan de kant staat. Er is echter niets waarvoor we moeten vrezen. Hij is fysiek in zeer goede staat dus hij zal snel terug zijn.”

“Je wil dat een speler zoals hij 100 procent is. Hij had zichzelf ontwikkeld en was uitstekend aan het spelen. Maar een team moet altijd rekening houden met blessures en schorsingen. Real Madrid is hierop voorbereid”, weet de bondscoach die de initiële kritiek op Hazard “normaal” vond. “Hazard bevindt zich in zijn carrière op het beste punt om zo’n hoge verwachtingen te torsen. Hij weet dat die bij Real Madrid enorm hoog zijn en hij is bereid om kritiek te aanvaarden.”

En dus deed Martinez er nog een schepje bovenop. “Ik zie Hazard de Gouden Bal winnen”, klinkt het. “Hij heeft de rol van een Gouden Bal-winnaar. Wat hij tot nu toe gedaan heeft, is Gouden Bal-waardig. Hij maakt altijd kans op die prijs. Hij was top bij Chelsea en in Frankrijk. Hij is een last-pass player, een Michael Jordan. Eden Hazard is de Michael Jordan van het voetbal”, daarmee verwijzend naar de basketballegende die zes titel veroverde in de NBA.

Ook Thibaut Courtois werd even vernoemd. “Zijn situatie is heel duidelijk”, aldus Martinez. “Hij was de beste doelman op het WK en als je van team verandert, is er altijd een aanpassingsperiode. Hij had een moeilijke start van het seizoen, maar presteerde nog steeds voor de nationale ploeg. Tegen Galatasaray zag ik een Courtois die klaar is om een geweldige doelman te zijn voor Real. Hij is de beste doelman ter wereld. Er is geen andere.”