Gevaarlijke en imposante Roemeense gangster ingerekend nadat hij Belgische man afdreigde

Enkele leden van de Roemeense maffia zitten in de cel nadat ze in België een man afdreigden en hem bijna 30.000 euro en een peperdure BMW aftroggelden. Ze dreigden ermee om zijn gezin wat aan te doen als hij niet zou meewerken.

Het leven van een Roemeense man uit Ichtegem veranderde enkele weken geleden in een slechte maffiafilm. Hij runt zijn eigen bedrijf in België, rijdt met een mooie wagen en bouwde een huis in Roemenië. En dat bracht de Roemeense maffia duidelijk op ideeën. Want eind september werd hij opgebeld door de beruchte Roemeense crimineel, Marius Craciun (33). Die werd in Roemenië al veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor onder andere drugshandel, gewelddelicten, verkrachting, ontvoering en bendevorming.

Craciun is een meer dan imposante Roemeen. Hij is voormalig kickbokser en werd in het verleden al veroordeeld voor zware criminele feiten. De man is een notoir lid van de Roemeense maffia. Maar eind september vertoefde hij in ons land. Hij dreigde er een landgenoot van hem die in Ichtegem woont af. Maar hij liep uiteindelijk in Frankrijk tegen de lamp. Het Belgisch gerecht wacht momenteel op zijn uitlevering.

Craciun vroeg de Torhoutenaar om op de snelwegparking in Jabbeke af te spreken. Het slachtoffer zag geen andere mogelijkheid en kwam naar de afspraak. Daar kreeg hij te horen dat hij de instructies moest volgen. Anders zouden zijn vrouw en kinderen vermoord worden. De vrienden van Craciun stonden namelijk aan zijn woning klaar om binnen te gaan als hij niet deed wat er gevraagd werd.

Het slachtoffer zag dan ook geen uitweg en schreef zoals gevraagd enkele tienduizenden euro’s over naar het rekeningnummer dat hem werd voorgehouden. Bovendien ondertekende hij een verkoopovereenkomst waarin hij bevestigde dat hij zijn peperdure BMW verkocht. In werkelijkheid moest hij die dus aan de gangster afgeven. Die vertrok met zijn wagen - liet zijn eigen autootje op de snelwegparking staan - en waarschuwde het slachtoffer nog om de politie niet te verwittigen.

Dat gebeurde uiteindelijk toch. Doodsbang stapte de Roemeen uit Torhout naar de lokale politie. Ondertussen werd het onderzoek al naar de federale politie overgeheveld. Een kompaan van de Roemeense maffiabaas zit sinds kort in een Belgische cel. De Brugse raadkamer besliste om hem daar alleszins nog een maand langer te houden. Marius Craciun kon in Frankrijk opgepakt worden. Naar verluidt reed hij er nog met de wagen van het slachtoffer rond. Het Belgische gerecht wacht voorlopig op zijn uitlevering naar ons land.