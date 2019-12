Air Belgium doet tweede poging met lijnvluchten

Air Belgium vliegt vanaf zaterdag twee keer per week van de luchthaven van Charleroi naar de Caraïben. Het is de tweede keer dat de luchtvaartmaatschappij met lijnvluchten start. De eerste poging, met vluchten naar Hongkong, strandde vorig jaar al na enkele maanden.

Air Belgium lanceerde in juni 2018 de route Charleroi-Hongkong. Maar eind september kwam daar alweer een eind aan, door een geschil met Chinese touroperatoren. De maatschappij voerde sindsdien enkel nog vluchten uit in opdracht van andere maatschappijen.

Daar komt dus vanaf zaterdag weer verandering in. Twee keer per week (op woensdag en zaterdag) zal vanop Charleroi een Airbus A340 van Air Belgium vertrekken naar de Caraïben, met stops in Pointe-à-Pitre in Guadeloupe en Fort-de-France in Martinique.

De vluchten zijn ingepland tot minstens begin september volgend jaar. “Tot op vandaag werden meer dan 16.000 reservaties geregistreerd op de vluchten, wat neerkomt op 200 tot 300 reservaties per dag”, klinkt het bij de maatschappij.

Op de eerste vlucht, die zaterdag rond 10.45 uur zou opstijgen, worden 215 passagiers, 2 honden en 12 ton vracht verwacht. Het vliegtuig kreeg een exotisch jasje en draagt de woorden Martinique en Guadeloupe op de flanken.

Volgens Niky Terzakis, de CEO van Air Belgium, zijn de Belgen nu al de tweede grootste groep toeristen op de beide bestemmingen in de Caraïben, hoewel er nog geen rechtstreekse vlucht was vanuit België. En omdat het om Frans grondgebied gaat - de bestemmingen behoren tot de Franse Antillen -, is een visum niet nodig. Er wordt ook met euro’s betaald.

Intussen is de Chinese droom van Terzakis nog niet verdwenen. Hij hoopt in 2020 twee Chinese bestemmingen te kunnen opstarten, zo klonk het eerder al.