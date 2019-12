Galatasaray-voorzitter heeft slecht nieuws voor Club Brugge over Diagne: “Hij moet zijn uitleenbeurt uitdoen”

De kans dat Club Brugge deze winter nog afgeraakt van spits Mbaye Diagne lijkt bijzonder klein. Galatasaray-voorzitter Mustafa Cengiz deed de deur voor een vervroege terugkeer van zijn Belgische uitleenbeurt vrijdag dicht.

Na de penaltyfarce tegen PSG staat Mbaye Diagne nog altijd aan de kant bij Club Brugge. Vorige week voor het CL-duel tegen zijn moederclub Galatasaray nodigde de Turkse club wel zijn entourage uit om te praten over zijn toekomst. Zijn makelaars vonden dat Diagne daarbij ook best aanwezig was en dus reisde de Senegalese spits op eigen houtje naar Istanbul. Het gesprek met Galatasaray was positief. De inhoud kwam hierop neer: “We willen je contract respecteren. De kans bestaat dat we je in januari terughalen.”

Diagne ligt nog tot 2023 vast in Istanbul. Galatasaray zit met twee geblesseerde spitsen – Falcao en Andone – en heel wat schulden. De uitgeleende Diagne terughalen, leek dus de beste optie…

Maar daar lijkt niet van in huis te komen. Op de vraag of de verhuur van de Senegalees deze winter wordt stopgezet, antwoordde voorzitter Mustafa Cengiz: “Hij moet zijn uitleenbeurt uitdoen (letterlijk vertaald klonk het “hij moet zijn legerdienst uitdoen”) daarna zullen we wel zien.”

Shaqiri?

Intussen zou de Turkse topclub kijken naar Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) en Xherdan Shaqiri (Liverpool) als potentiële versterkingen voor de aanval.