Man die Londense terrorist overmeesterde, was een veroordeelde moordenaar die door het slachtoffer weer op het goeie pad was gebracht

Een van de mannen die de terrorist in Londen vorige week kon overmeesteren met een brandblusser is een moordenaar die voorwaardelijk vrij is. En hij was een goede vriend van een van de slachtoffers van de terrorist.

Beelden van enkele mannen die vorige week proberen een terrorist op de London Bridge te overmeesteren gingen de wereld rond. Een van die mannen had een brandblusser in de hand en sloeg de terrorist ermee zodat hij op de grond zou blijven liggen. Die man heet John Crilly (48), een voormalige heroïneverslaafde die 13 jaar lang in de cel zat voor doodslag. In 2005 kreeg hij levenslang toen een 71-jarige man gedood werd door zijn medeplichtige tijdens een mislukte overval.

LEES OOK. Stadsgids en vrijgelaten moordenaar: dit zijn de “helden” die terrorist in Londen overmeesterden

Voor Crilly was er geen moment van twijfel toen hij achter de terrorist aanging. De man was namelijk bevriend met Jack Merrit (25). Die liet afgelopen week tijdens de aanslag het leven toen hij door de terrorist Usman Khan werd doodgestoken. Merrit en Crilly waren beide deel van het rehabilitatieprogramma Learning Together. En Merrit stond Crilly bij in zijn tocht om opnieuw op het rechte pad te komen. Volgens vrienden en familie van Merrit zou hij enorm trots zijn geweest op Crilly. “Ik ben er zeker van dat je vriend erg trots op je zou zijn. Zo veel mensen hadden kunnen sterven als jij niet zo snel gereageerd had. Wees trots op jezelf”, schreef een vriendin op Facebook.