Fraude in Limburgse horeca: zaakvoerder van firma in kassasystemen in Zutendaal aangehouden

Zutendaal / Genk / Hasselt / Maasmechelen / Lommel - In het onderzoek naar de fraude in verschillende horecazaken van het Limburgse parket heeft de onderzoeksrechter Ronny A., de zaakvoerder en leverancier van kassasystemen uit Zutendaal, aangehouden en opgesloten. De uitbater van de horecazaak 5th Avenue aan de Hasseltse Kinepolis is na verhoor bij de onderzoeksrechter vrijgelaten. Alles draait om informaticabedrog en fiscale fraude. Door gesjoemel met de witte kassa in de horecazaken wilde men de belastingen omzeilen. Ook de zaakvoerder van de Giuliano-restaurants werd donderdag gearresteerd, maar hij is ook na verhoor vrijgelaten.

Speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Limburg zijn donderdag in verschillende horecazaken in Genk, Hasselt, Zutendaal, Maasmechelen en Lommel binnengevallen in kader van een onderzoek naar fiscale en informaticafraude. Er werden tien personen gearresteerd voor verhoor. Vijf moesten of moeten nog bij de onderzoeksrechter verschijnen.

De speurders vielen op zestien adressen binnen. Enkele horecazaken zoals de 5th Avenue en de Giuliano-restaurants in Hasselt, Genk en in Maasmechelen Village werden gesloten en tijdelijk verzegeld.

“Het klopt dat mijn cliënt donderdag voor verhoor is meegenomen. Hij heeft zijn medewerking aan het onderzoek verleend en zal dat uiteraard blijven doen. Hij stelt nu alles in het werk om zijn zaak zo snel mogelijk terug te openen, “ wilde advocaat Tom Van Overbeke van Patrick V. vrijdag kwijt.