Vincent Kompany zit aan 47 blessures in zijn carrière: van de “toeval” waarvan hij ooit sprak, is al lang geen sprake meer

“Neen, ik ben niet blessuregevoelig.” Met die woorden reageerde Vincent Kompany in 2006 na een vroegtijdige wissel bij de Rode Duivels. Dertien jaar later spreken de cijfers hem, spijtig genoeg, tegen.

In augustus 2006 bleef onze nationale ploeg voor eigen publiek op een 0-0-gelijkspel steken tegen het kleine Kazachstan. Een domper voor de Duivels van bondscoach René Vandereycken in de kwalificatiecampagne voor het EK twee jaar later. Kompany werd toen uitgespeeld als middenvelder.

“Alleen Kompany kon wat schwung in het Astridpark brengen”, schreven we toen in ons verslag. “Met een fraai schot noopte hij doelman Loriya tot een al even knappe save. Ook voor zijn infiltratie in de zestien gingen de handen van het publiek een zeldzame keer op elkaar. Niet voor lang, want kort daarna moest de enige Duivel met een lovenswaardige actie in de benen hinkend naar de kant.”

Maar na 38 minuten zat zijn wedstrijd er dus op. “Een blessure aan de adductoren”, reageerde de toen 20-jarige Kompany. “Ik zette een actie in en net toen ik op doel wilde trappen, voelde ik een pijnscheut. Ik laat me onderzoeken in Hamburg. Ik denk niet dat het ernstig is en vrees dan ook niet echt om lang out te zijn. En neen, ik ben niet blessuregevoelig. Dit is gewoon toeval.”

Pijnlijke cijfers

Toeval of niet, Kompany is anno 2019 de man met 47 blessures op zijn cv. Nog drie dus en hij rondt de kaap van de vijftig sinds hij in november 2003 voor de eerste keer aan de kant moest blijven. Destijds kampte de tiener met een contractuur aan de kuit en werd hij uit voorzorg gespaard voor de competitiewedstrijd met Anderlecht tegen Bergen. Enkele dagen later keek paars-wit namelijk Olympique Lyon in de ogen in de Champions League.

Momenteel sukkelt ‘Vince the Prince’ opnieuw met de hamstrings, maar hij heeft intussen al over heel zijn lichaam blessures gehad:

SCHOUDER

In 2006 scheurde hij een ligament in zijn schouder nadat die ontwricht raakte. Na een operatie stond hij drie maanden aan de kant.

LIES

De liesstreek was lang de echte probleemzone voor Kompany. In zijn tweede seizoen bij Hamburg stond hij een maand aan de kant door een scheur in de adductor. In het seizoen 2013/14 moest hij een maand aan de kant door zijn lies. Kompany miste het EK in 2016 door een liesblessure en bleef 133 dagen aan de zijlijn.

KUIT/HAMSTRING

In 2006 moest hij afhaken voor een match met de Rode Duivels door problemen aan de kuit. In 2012 kreeg Kompany veel last aan de kuit en de hamstring. Die hamstring, gemengd met een spierblessure, deed hem slechts vier matchen in de eerste vier maanden van het seizoen 2013/14 spelen. Hij keerde terug en won de titel met Man City. Het seizoen later sukkelde hij opnieuw met de hamstring en de kuit, en miste hij achttien matchen. Ook in 2015/16 sukkelde hij meermaals met de kuit, die een chronisch probleem leek geworden. Hij stond maanden aan de kant.

RUG

In 2005 viel hij uit tijdens een interland tegen San Marino en sukkelde hij langere tijd met de rug.

ACHILLESPEES

Zijn eerste seizoen voor Hamburg verliep niet zoals gepland. Na zes matchen scheurde hij zijn achillespees in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto. Hij miste de rest van het seizoen.

TEEN

Kompany miste in zijn tweede seizoen bij Manchester City tien wedstrijden door een blessure aan de teen.

Het volledige overzicht:

Anderlecht (2)

06/12/2019- …: hamstring

25/09/2019-10/11/2019: hamstring

24/08/2019-16/09/2019: hamstring

Manchester City

10/03/2019-03/04/2019: spier

03/01/2019-19/02/2019: spier

12/12/2018-30/12/2018: spier

04//06/2018-18/06/2018: lies

27/12/2017-18/01/2018: kuit

11/12/2017-21/12/2017: spier

31/08/2017-16/11/2017: kuit

16/02/2017-08/03/2017: been

19/11/2016-02/01/2017: knie

22//09/2016-24/10/2016: lies

04/05/2016-15/09/2016: bovenbeen

15/03/2016-18/04/2016: kuit

28/12/2016-11/02/2016: kuit

09/11/2015-24/12/2015: kuit

17/09/2015-05/10/2015: kuit

13/04/2015-11/05/2015: hamstrings

15/12/2014-05/01/2015: hamstrings

01/12/2014-11/12/2014: hamstrings

05/10/2013-05/12/2013: lies

19/08/2013-16/09/2013: lies

28/01/2013-14/03/2013: kuit

10/12/2012-20/12/2012: lies

08/03/2012-31/03/2012: kuit

02/02/2012-06/02/2012: knie

24/02/2011-01-03/2011: heup

31/01/2010-17/02/2010: hamstrings

13/07/2009-05/10/2009: teen

04/04/2009-15/04/2009: hamstrings

10/03/2009-01/04/2009: teen

Hamburg

26/04/2008-06/05/2008: dijbeen

06/03/2008-14/03/2008: adductoren

17/09/2007-18/10/2007: adductoren

01/11/2006-20/05/2007: achillespees

10/10/2006-20/10/2006: lies

16/08/2006-13/09/2006: lies

Anderlecht (1)

19/05/2006-10/06/2006: kuit

29/01/2006-06/05/2006: ontwrichte schouder

21/01/2006-27/01/2006: rug

10/09/2005-18/11/2006: rug

07/05/2005-14/05/2005: knie

15/04/2005-19/04/2005: dijbeen

30/10/2004-04/11/2004: rug

16/03/2004-19/03/2004: dijbeen

20/11/2003-30/11/2003: kuit