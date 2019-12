AA Gent al zeker zonder Jonathan David tot na 14 december, door begrafenis van zijn moeder in Canada

De moeder van AA Gent-smaakmaker Jonathan David is overleden. Dat meldt de Oost-Vlaamse club. De aanvallende middenvelder, dit seizoen goed voor 13 doelpunten in 28 wedstrijden, zal tot de begrafenis op 14 december in Canada bij zijn vader en zus blijven.

“AA Gent wenst in naam van zijn medespelers, de staf, het bestuur en alle supporters zijn diepste medeleven uit te spreken met Jonathan David en zijn familie bij het veel te vroege overlijden van zijn moeder”, zo melden de Buffalo’s op hun website. “Jonathan reisde dinsdag in allerijl af naar Canada toen hem het nieuws bereikte dat haar gezondheidstoestand snel verslechterde. Bij de tussenstop in Londen kreeg hij echter te horen dat zij tragisch genoeg reeds overleden was. Jonathan zal bij zijn vader en zus blijven tot de begrafenis op 14 december. De hele AA Gent-familie wenst Jonathan en zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode.”

AA Gent zal het dus zeker in de competitiematch thuis tegen Zulte Waregem (zaterdag 7/12) en het Europa League-duel thuis tegen Olexandriya (donderdag 12/12) zonder David moeten stellen. Wellicht komt de competitiewedstrijd bij KV Oostende (zondag 15/12) ook nog te vroeg.

Thorup: “We willen hem ter plekke begeleiden, zowel mentaal als fysiek”

“We geven hem inderdaad de toestemming om tot na de begrafenis van zijn mama - die gepland staat op 14 december - in Canada te blijven”, aldus Jess Thorup. “Er is nu eenmaal veel familie die naar Canada moet afreizen. We hebben ook regelmatig contact met Jonathan. We bekijken ook de mogelijkheid om iemand van de staf naar daar af te laten reizen zodat we hem kunnen begeleiden. Zowel mentaal als fysiek. Zodat hij na zijn terugkeer ook weer meteen inzetbaar is. Wellicht zal iemand na het weekend naar Canada vertrekken.”

Nog heel wat geblesseerden

Daarnaast zullen de Buffalo’s voor deze belangrijke thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem nog enkele sterkhouders moeten missen: behalve Brecht Dejaegere die eerder deze week werd geopereerd aan het sleutelbeen, moet ook Timothy Derijck gebleseerd toekijken. De centrale verdediger moet uiteindelijk toch geopereerd worden, een second opinion bij een specialist in enkel - en achillespeesblessure wees uit dat Derijck toch onder het mes moet. Hij zal wellicht één tot twee maanden out zijn.

Ook Elisha Owusu ondervindt nog steeds hinder: “Elisha is nog steeds op de sukkel. Het is niet louter de pijn maar ook mentaal: hij twijfelt of hij kan spelen. Hij trainde vanochtend gedeeltelijk mee en we zullen afwachten of er negatieve reactie volgt om in te schatten of hij inzetbaar is tegen Zulte Waregem.”

“Nu moeten we niet beginnen praten over vakantie”

Voor dat duel hoopt Thorup op een scherpe reactie van zijn spelersgroep want de tegenstander kan allerminst onderschat worden: “Zulte Waregem, is een sterk team en staat niet toevallig in de top-zes. Zij zullen tot de laatste speeldag meestrijden voor Play-off 1. We spelen echter terug in eigen huis, ons Fort, waar we graag spelen en successen boeken. Dat kunnen we nu wel gebruiken. Want we hebben al 30 matchen gespeeld. Nu kunnen we wel beginnen spreken over roteren en vermoeidheid. Maar dat heeft geen zin: nu moeten we dus niet beginnen praten over vakantie. Er resten ons nog vijf matchen en we moeten hierin zoveel mogelijk punten sprokkelen.”