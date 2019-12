Jury acht Didier Beelaert schuldig aan doodslag op zijn vrouw

Het Naamse assisenhof heeft Didier Beelaert (55) vrijdag schuldig verklaard aan doodslag op zijn vrouw Patricia Wuidart. De feiten gebeurden in februari vorig jaar in Andenne. Beelaert wurgde toen zijn echtgenote in het toilet in hun appartement. De jury baseerde zich op wat Beelaert meteen na de feiten deed: in een telefoongesprek met de politie gaf hij toe dat hij de vrouw gewurgd had. Hij zei toen ook dat hij wist dat hij haar aan het doden was, maar dat hij toch voortging.