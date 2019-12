Uitgehongerde ijsberen trekken massaal dorpje binnen op zoek naar voedsel: “Ze zijn bijna allemaal veel te dun”

Afgelopen week zijn minstens 56 ijsberen - zowel volwassen dieren als welpjes - het Russische dorpje Ryrkajpi aan de Oost-Siberische Zee binnengetrokken. Volgens WWF Rusland worden de dieren gedwongen in het binnenland te blijven omdat ze niet verder naar het noorden kunnen trekken, waar ze deze periode van het jaar op zeehonden zouden moeten jagen.

De reden waarom de dieren in het binnenland blijven, is de verminderde hoeveelheid ijs door de opwarming van het klimaat. “De ijsberen zijn bijna allemaal veel te dun”, aldus Tatiana Minenko van WWF Rusland. De wereldwijde organisatie voor de bescherming van de natuur houdt de dieren nauwlettend in de gaten en doet er alles aan zodat mensen en dieren elkaar niet zouden ontmoeten.

Een van de WWF-vrijwilligers slaagde erin de ijsberen te filmen terwijl ze zich massaal op het halfvergane karkas van een walvis stortten.

