Volgens Clement bleef vroege wissel niet hangen bij Club-spits Okereke: “Hij doet momenteel ervaring op. Op alle vlakken”

Drie dagen na de 120 minuten op KV Oostende in de beker, moet Club Brugge weer aan de bak in de competitie. Het kunstgrasveld van Sint-Truiden vormt zaterdagavond het decor.

“We speelden eerst met het idee om daar te gaan trainen”, verraste Clement tijdens zijn persbabbel. “Maar dat heeft eigenlijk weinig zin. Dat zag ik al met Genk. Eerst train je daar op een droog veld, op zaterdag speel je op een nat veld. We hebben dan maar in het oefencomplex zelf getraind op ons kunstgrasveld.”

“Maar de ondergrond is morgen van ondergeschikt belang: het maakt mij eigenlijk weinig uit. We moeten naar daar gaan om te winnen. Dat is het enige wat telt.”

Clement selecteerde een opvallend uitgebreide groep. Enkel Sagna, Mitrovic (geblesseerd) en Diagne zijn er niet bij. “Sommige spelers sukkelen met wat kwaaltjes na woensdag. Dat is niet onlogisch na zo’n zware wedstrijd. Maar ik verwacht dat die zaterdag allemaal opgelost zullen zijn. Ik zag dat mijn jongens goed en intensief getraind hebben, dus op dat vlak zit het goed.”

“Ik ben er zeker van dat Okereke nog heel belangrijk wordt”

Dat laatste gold ook voor Okereke. De aanvaller werd op KVO al na een halfuur gewisseld na een nieuwe lamentabele prestatie. Volgens Clement bleef die wissel niet hangen. “Dat zag je meteen na die bewuste wissel al: hij kwam mij gewoon een hand geven. Ook hij was teleurgesteld in de dingen die hij liet zijn tijdens de wedstrijd. Die jongen heeft zelfkritiek genoeg. We hebben nog gepraat over de reden van zijn wissel, en dat was het.”

“Het klopt dat ik snel ingreep maar op dat moment was dat de beste keuze. Je zag dat Charles (De Ketelaere, nvdr.) de ploeg meteen iets bijbracht.”

Na een vlammende start heeft Okereke het tegenwoordig moeilijk om zijn oude niveau terug te vinden. Volgens Clement is dat de logica zelve. Hij verwees woensdag al naar zijn jonge leeftijd (22) en het feit dat hij uit de Serie B komt. “Hij doet momenteel ervaring op. Op alle vlakken”, aldus Clement. “Dit is een logisch proces. Je speelt heel veel wedstrijden en de sensaties volgen elkaar snel op bij Club Brugge. Daar moet je leren mee omgaan. Maar ik ben er zeker van dat Okereke als spits nog heel belangrijk wordt in de toekomst van Club Brugge.”

“Anderlecht? Loting is niet zo belangrijk”

Clement had ook nog een woordje over de bekerloting. Op donderdag 19 december trekt hij naar Anderlecht. Paars-wit kent dan wel een matig seizoen: de loting kon altijd beter voor Club. “Eigenlijk maakt mij dat niet zoveel uit”, aldus Clement. “Je hoopt natuurlijk altijd op een thuiswedstrijd. Daar zit er wel een verschil. Maar ondanks dat, halen we op verplaatsing ook goede resultaten. Als je de beker wil winnen - en dat is ons doel - moet je voorbij alle ploegen. Anders moet je niet deelnemen. Daarom is loting niet zo belangrijk.”