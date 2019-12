Lorenzo Di Francesco schuldig aan doodslag op Claudia Barbone

Het hof van assisen van Henegouwen heeft vrijdag Lorenzo Di Francesco schuldig bevonden aan de doodslag op Claudia Barbone, in de nacht van 29 op 30 mei 2017 in Piéton. De jury weerhield niet dat hij geprovoceerd werd, wat gepleit werd door de verdediging. De debatten over de strafmaat volgen.

De 35-jarige Di Francesco werd beschuldigd van de doodslag op zijn partner Claudia Barbone. Hij zou haar hebben geslagen en gewurgd en de hals doorgesneden.

De feiten speelden zich af in Chapelle-Lez-Herlaimont, bij Charleroi, in de nacht van 29 op 30 mei 2017. Kort na middernacht brak er een hevige ruzie uit tussen het koppel. De beschuldigde verweet de vrouw ontrouw te zijn geweest. Door het geschreeuw was de nicht van het slachtoffer wakker geworden, die bij het koppel verbleef. Zij belde de politie.

Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer in een plas bloed aan. Di Francesco lag ernaast, met het moordwapen nog op zich. Uit de autopsie bleek dat het 32-jarige slachtoffer was geslagen, gewurgd en de hals doorgesneden. Het koppel had drie kinderen.

Di Francesco werd onder elektronisch toezicht met een enkelband gehouden en had de feiten bekend.