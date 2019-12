Vrouw krijgt hartaanval tijdens wandeling in Spaanse bergen, maar wordt na zes uur zonder hartslag weer tot leven gewekt

In Spanje hebben artsen een vrouw na meer dan zes uur zonder eigen hartslag weer tot leven gewekt. De 34-jarige Britse had begin november bij een trektocht in de Spaanse Pyreneeën een hartstilstand gekregen, maar kon gered worden doordat een sterke onderkoeling schade aan haar hersenen vertraagde. Dat heeft het universitaire ziekenhuis Vall d’Hebron in Barcelona bekendgemaakt.

Audrey Mash begon bij het begin van een wandeltocht volgens haar man “eigenaardig en onsamenhangend” te praten, kort daarna viel ze flauw. Een helikopter kon door de weersomstandigheden echter pas twee uur later landen.

Bij een hartstilstand verliest het slachtoffer na ongeveer 15 à 20 seconden het bewustzijn, doordat de zuurstof in de hersenen snel opgebruikt is. Binnen luttele minuten dreigt bij normale temperaturen onomkeerbare schade en uiteindelijk de hersendood. Maar omdat de lichaamstemperatuur van de vrouw dan al tot 18 graden was gezakt, beschermde de sterke onderkoeling haar organisme en hersenen tegelijkertijd tegen blijvende schade.

De vrouw werd naar de nabijgelegen gemeente Campdevànol gebracht, en vervolgens naar het ongeveer 90 kilometer verderop gelegen ziekenhuis in Barcelona gevlogen. Bij aankomst gaf ze geen teken van leven meer, “maar we wisten dat ze door de context van hypothermie overlevingskansen had”, aldus de behandelende arts Eduard Argudo.

Dat bleek ook: om 21.46 uur, na meer dan zes uur zonder hartslag, had haar lichaam weer een temperatuur van 30 graden. Met een defibrillator werd de vrouw dan gereanimeerd. Ze is intussen volledig genezen.

Foto: REUTERS