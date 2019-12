Dronken dievenduo krijgt werkstraf na crash met zware BMW in Tielt

Tielt - Twee mannen uit Tielt hebben in de Brugse rechtbank elk 60 uur werkstraf gekregen voor autodiefstal. Het duo ging er in Tielt vandoor met een zware BMW maar crashte amper 50 meter verder tegen een gevel.

Op 24 februari gingen B.V. (36) en N.W. (36) na een avondje zwaar stappen in Tielt nog een pita eten in de omgeving van de Sint-Pieterskerk. Vlak bij de eettent werd hun aandacht getrokken door een geparkeerde BMW 640, die tot hun verbazing niet op slot was. De sleutels lagen zelfs nog in de wagen. N.W. besloot achter het stuur te kruipen en startte de motor, zijn maat ging naast hem zitten. N.W. trapte daarop het gaspedaal in. De wagen met een vermogen van 370 pk ging er in een rotvaart vandoor en crashte nog geen 50 meter verderop tegen de gevel van een woning.

De auto was perte totale, maar de twee Tieltenaars kwamen met de schrik vrij. Ze namen de benen, maar werden niet veel later thuis ingerekend. De procureur vroeg tijdens de pleidooien respectievelijk zeven en negen maanden effectieve celstraf voor de twee, die destijds al eens probatievoorwaarden kregen opgelegd. Het duo verwees naar de aanzienlijke hoeveelheden bier en whisky die ze die avond ophadden en drongen aan op een werkstraf.

Met succes, want de rechter gaf hen vrijdag elk 60 uur werkstraf. De eigenaar van de BMW stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een schadevergoeding van om en bij de 30.000 euro. Maar de strafrechter oordeelde dat het aan de politierechtbank is om die toe te kennen. De schade aan de wagen was immers niet het gevolg van de diefstal maar van het ongeval dat erop volgde.