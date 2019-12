Ook podcast kan verdwijning van Théo Hayez (voorlopig) niet oplossen

‘The lighthouse’, de Australische podcast over de vermiste Théo Hayez, slaagde er niet in het mysterie rond de verdwijning van de Belgische backpacker op te lossen. Onderzoeksjournalist David Murray beloofde in de laatste aflevering dat hij de verdwijning voort zal blijven onderzoeken. De familie gelooft niet dat Théo verdwaald was en van de kliffen is gevallen, zoals de politie concludeerde. Zij blijft hopen dat de waarheid nog aan het licht komt.

“Onze familie is het niet eens met het rapport van de politie. Het is verkeerd”, zegt Jean-Philippe Pector, de peter van Théo. “Zij hebben naar onze mening onvoldoende bewijs verzameld om hun stelling dat hij vermist was en een dodelijke val maakte te ondersteunen.”

Toen de politie de familie inlichtte dat ze het onderzoek zouden afsluiten, vertelden de speurders dat ze dachten dat Théo verdwaald was. Ze zijn ervan overtuigd dat onze landgenoot alleen was, op de kliffen klom en viel. Ze baseerden zich daarvoor op de op de signaalsterkte van zijn smartphone. Op

Volgens de politie viel Théo Hayez van een klif in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Foto: BELGA

een bepaald moment zond de gsm een minder sterk signaal uit, volgens de politie op het moment dat hij de kliffen ter hoogte van de vuurtoren van Byron Bay beklom. Plots viel het signaal zelfs volledig weg. Volgens de speurders omdat Théo viel.

Antwoorden

Uit de laatste aflevering van de podcast The lighthouse bleek dat de familie van Théo vorige week aan de “coroner”, een soort van lijkschouwer/onderzoeksrechter, had laten weten dat zij tot een heel andere conclusie zijn gekomen dan de politie. De familie gelooft niet dat Théo verdwaald was, maar denkt dat hij bewust naar Tallow Beach ging. Ze blijft geloven dat Théo iemand vergezelde die de weg kende. Ze hopen die persoon alsnog te vinden, ook al is de podcast voorlopig afgelopen. Niet omdat ze overtuigd zijn dat die man of vrouw Théo iets zou hebben aangedaan, maar wel omdat die metgezel de familie antwoorden kan geven.

“We hopen van harte dat we nog antwoorden kunnen krijgen. Door de inspanningen van fantastische vrijwilligers. Met de hulp van een briljante onderzoeksjournalist (David Murray van de podcast, nvdr.) en de steun van een zeer efficiënte privédetective”, schrijft Pector nog altijd hoopvol op sociale media. “We geven niet op.”