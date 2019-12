Doodrijder moet wachten op zieke verkeersdeskundige

De Oekraïner die in september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed, blijft twee maanden langer in de cel. Foto: if

Brugge / Kortemark - De Oekraïner die in september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagmorgen. Mogelijk gaat zijn advocaat tegen die beslissing in beroep. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling zal zich dan opnieuw over het dossier moeten buigen.

De verkeersdeskundige die een eerste verslag maakte over het dodelijke ongeval op 27 september langs de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht in Kortemark, is even buiten strijd. Het blijft voorlopig dan ook wachten op het definitieve verslag over de feiten. “We kregen te horen dat de man tot eind december ziek zou zijn”, zegt de advocaat van de Oekraïense doodrijder. “Maar ondertussen blijft hij dus wel in voorhechtenis zitten.”

De man is aangehouden omdat hij de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke aanreed. Zij reed met haar Fiat 500 toen ze frontaal werd aangereden door de pick-up van de dertiger. Die was aan het spookrijden en reed volgens getuigen ook veel te snel. Een bloedproef wees bovendien uit dat hij maar liefst 2,39 promille alcohol in zijn bloed had. De jonge vrouw overleefde de klap niet.

De doodrijder zit ondertussen al twee maanden in de gevangenis. En de raadkamer besliste om hem daar nog twee maanden te houden. In die tijd zou de verkeersdeskundige genezen zijn en zijn verslag kunnen afwerken. Pas daarna zou de man naar de politierechtbank kunnen doorverwezen worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij voor de politierechtbank moet verschijnen. Op 2 mei kreeg hij in de Brusselse rechtbank al een rijverbod van drie maanden voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.