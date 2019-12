Pastoor legt familie beperkingen op bij organisatie van begrafenis, maar mag dat wel? En wat kun je daartegen aanvangen?

Evergem -

Net zoals zijn leven in het teken van muziek stond, moest ook de begrafenis van de Evergemse cafébaas Georges Van Kerckvoorde bol staan van de muziek. Maar de pastoor wil dat vooral zijn koster en het koor de afscheidsdienst opluisteren in plaats van een liveband. De dochter vreest nu dat haar vader niet de plechtigheid zal krijgen die hij wilde. Maar kan de pastoor persoonlijke accenten weigeren in een kerkelijke dienst? En wat kun je beginnen tegen zijn beperkingen?