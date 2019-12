Obama’s leggen 10,6 miljoen euro op tafel voor deze indrukwekkende villa

Barack en Michelle Obama hebben een nieuw stulpje gekocht op het eiland Martha’s Vineyard. Het gewezen presidentspaar legt 10,6 miljoen euro voor op tafel.

Het immense domein met uitzicht op de Atlantische Oceaan is 29 hectare groot. Het huis zelf is liefst 650 vierkante meter groot, telt 7 slaapkamers, 8 badkamers, een zwembad, een immense keuken, vleugels voor gasten en een jacuzzi op het terras op de tweede verdieping. Als Sasha en Malia hun vrienden of vriendinnen willen laten overvliegen voor een verjaardagsfeestje, zal er dus plaats genoeg zijn. Ze zullen bovendien kunnen zonnen op het privéstrand, waar ook een boothuis staat.

Het huis was eigendom van Wyc Grousbeck, de eigenaar van NBA-team Boston Celtics, en stond al meer dan een jaar te koop. De Obama’s huurden het afgelopen zomer voor hun vakantie en het beviel de voormalige president en first lady zo goed dat ze besloten het te kopen.