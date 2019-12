Opnieuw een spierblessure: is het lichaam van Vincent Kompany op? “Spieren zullen altijd blijven herstellen”

Geruisloos stapte hij donderdagavond tijdens de bekerwedstrijd in Moeskroen van het veld de dug-out in. Rode Duivel en Anderlecht-verdediger Vincent Kompany kon zijn ontgoocheling niet verbergen. Wéér een blessure, en weer aan die dekselse hamstrings. “Zijn lichaam is op”, zegt analist Eric Van Meir. Niet waar, volgens revalidatie-expert Koen Peers (UZ Leuven). “Spieren zullen altijd blijven herstellen.”