Sinterklaas bezocht gisteren Don Bosco Halle, niet met zijn paard, maar wel hoog gezeten op ...een maishakselaar. Een traditie die leerkracht Claude Eggermont 22 jaar geleden in het leven riep. Vrijdag was het zijn laatste intocht voor zijn pensioen

In de Don Bosco-school in Halle maken ze er een traditie van: Sinterklaas komt nooit ‘gewoon’ naar de school. Zelfs voor leerlingen uit het secundair onderwijs is dat verrassingseffect elk ...