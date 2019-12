17-jarige Maarten Vandevoordt blijft nummer één bij RC Genk

Maarten Vandevoordt verdedigt ook tegen Cercle Brugge het doel van KRC Genk. Dat vertelde trainer Hannes Wolf op zijn persconferentie.

De 17-jarige keeper krijgt van coach Hannes Wolf de voorkeur op Gaëtan Coucke. “Vandevoordt is nu de nummer één, Coucke de nummer twee. “Wij gaan de situatie vanaf nu gewoon week per week, match per match evalueren.”

Voor Vandevoordt is de basisplaats tegen Cercle Brugge een beloning voor zijn prestatie in de beker tegen Antwerp. Hij verving daar Coucke, die de laatste weken enkele foutjes maakte, in het doel. “Gaëtan is ontgoocheld dat hij plaats moet ruimen. Maar ik twijfel er niet aan dat hij weer boven water komt”, zegt Wolf.