Joachim Coens verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V: “Een nieuwe start voor de christendemocratie”

Joachim Coens is verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V. Hij haalde het met 53,12 procent van de stemmen van Sammy Mahdi. Dat werd vrijdagnamiddag bekendgemaakt.

De afgelopen weken konden de 50.000 leden van de Vlaamse christendemocraten zich uitspreken over wie de nieuwe partijvoorzitter moest worden. Aanvankelijk waren er zeven kandidaten, na de eerste ronde bleven Joachim Coens en Sammy Mahdi over. In de tweede ronde kreeg Coens 12.101 stemmen (53%), waarmee hij het haalde van Mahdi, die strandde op 10.681 stemmen (47%).

“Terugkeren naar de stad”

“Een bijzonder moment”, noemde Coens het, die zijn tegenkandidaat en “goede vriend” Sammy Mahdi meteen de hand reikte. “Dit is een nieuwe start voor de christendemocratie, en ik zal dat niet alleen doen. Ik reken op iedereen van jullie, in het bijzonder op Sammy. Dit zullen we samen doen.”

Coens lonkte ook expliciet naar de stedelijke CD&V’ers. Het is geen geheim dat de stedelijke afdelingen, zeker die in Antwerpen, in het kamp van Mahdi zaten. Zij zouden het al langer gehad hebben met het West-Vlaamse overgewicht in de partij. “Terugkeren naar de stad is een heel belangrijke opdracht. Ik denk dat we overal veel kunnen winnen, maar zeker waar de steden zijn”, zei Coens. “We gaan nieuwe thema’s zetten, nieuwe leden aantrekken, mensen die ons verlaten hebben, terughalen.”

Coens, ook burgemeester in het West-Vlaamse Damme, wil vooral een “thuisgevoel creëren”, besloot hij. “Want dat moeten christendemocraten doen: mensen die zich ontworteld voelen opnieuw thuis laten voelen in de wereld, in hun woonplaats, op de werkvloer, en in de politiek. Het vertrouwen in de politiek herstellen, is een belangrijke opdracht. Ook over de partijgrenzen heen.”

Foto: Photo News

CD&V’er met een stamboom

De 53-jarige Coens is als CEO van de Zeebrugse haven gepokt en gemazeld in het zakenleven, en heeft als burgemeester van Damme ook ervaring in de lokale politiek. Hij was van 1995 tot 2001 ook Vlaams Parlementslid. Bovendien is Coens een christendemocraat met een stamboom: vader Daniël Coens was minister van Onderwijs in de jaren 80 en 90. Hoewel zijn vader een duidelijk ACW-profiel had, geldt Joachim eerder als de stem van de ondernemers.

Coens heeft een zakelijk profiel, en lijkt door zijn goede banden met de partijtop – zeker in West-Vlaanderen – de kandidaat van de gevestigde partijorde. Hij was met 26 procent van de stemmen ook al als primus uit de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen gekomen.

Federale regeringsvorming

De nieuwe voorzitter wordt meteen voor de leeuwen gegooid, want de federale regeringsvorming lijkt stilaan een versnelling hoger te schakelen. Coens was alvast niet opgezet met het onderonsje tussen de paars-groene partijen dat afgelopen weekend plaatsvond, en reageerde negatief op de twee uitgelekte informateursnota’s van PS-informateur Paul Magnette. Coens profileerde zich de afgelopen weken in de abortus- en euthanasiediscussies ook op het ethisch conservatieve imago van zijn partij.