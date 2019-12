Sjoemelen met een witte kassa, hoe kan dat? “Het eerste wat horeca-uitbaters ons vragen is ‘wat kunnen we nog’?”

Hasselt -

Fraude met witte kassa’s heeft de Limburgse horecawereld donderdag danig op z’n kop gezet. Een leverancier van die officiële zogezegd fraudevrije systemen, die liever anoniem blijft, is niet verwonderd. “De eerste vraag die we van horeca-uitbaters krijgen is: ‘wat kan er nog met die witte kassa?’”