Elke dag nachttreinen tijdens Rock Werchter

Werchter - Voor het eerst in jaren zullen er na elke festivaldag van Rock Werchter speciale nachttreinen rijden. Dat staat op de website van het festival, dat plaatsvindt van 2 tot 5 juli. Festivalgangers moeten wel extra betalen voor de nachtritten.

Voor verschillende festivals waren er de laatste jaren nachttreinen, maar voor Rock Werchter was dat al lang niet meer het geval. Daar komt nu verandering in. De NMBS en de organisatie kwamen overeen om na elke festivaldag twee nachttreinen in te leggen vanuit Leuven: een naar Antwerpen en een andere naar Brussel en Gent.

Het gaat om treinen die niet gesubsidieerd zijn, klinkt het bij de NMBS. Daarom moeten festivalgangers die er gebruik van willen maken, extra betalen. Een biljet kost 12 euro. De tickets zullen vanaf 12 juni om 10.00 uur te koop zijn op de site van de NMBS. De exacte uren van de treinen worden later nog bekendgemaakt.

De tickets voor Rock Werchter geven wel nog steeds recht op een gratis heen-en-terugreis naar Leuven of Aarschot met de “gewone” treinen. Ook de busrit van het station van Leuven naar het festivalterrein in Werchter en terug is dit jaar opnieuw inbegrepen in de prijs. De ticketverkoop is vrijdag begonnen.