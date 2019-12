“Michael Verschueren moet alles op zich nemen. Als hij niet oplet, ook het kalken van de lijnen”

Aan de telefoon moet mijn moeder te vaak vertellen over onheil dat mensen in haar buurt of enkele straten verder heeft getroffen. In de veronderstelling dat ik de personen in kwestie nog ken of mij vaag van hun bestaan wat herinner. Ze zucht dan diep tussen de opsomming van kommer en kwel. Ze herinnert zich moeiteloos hoe de familiegeschiedenis die soms een eeuw kan terugdraaien, is verlopen van die ongelukkigen van het moment. Te vaak moet ze dan besluiten dat een ongeluk nooit alleen komt. “Ze hebben hun part van de miserie toch echt wel gezien”, zegt ze dan in een overheersend gevoel van medelijden. En begrip. Ze weet waarover ze spreekt. Het maakt het medeleven oprecht.