Nieuwe rebellenaanval in Oost-Congo eist 14 mensenlevens

Bij een nieuwe aanval van een rebellengroep in de buurt van het Oost-Congolese Beni zijn donderdag zeker 14 doden gevallen. Dat meldt Donat Kibwana, administrator van de regio Beni, vrijdag. De aanval wordt, net zoals het meeste geweld de afgelopen jaren in de buurt van Beni, toegeschreven aan de rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF).

“De aanvallers vielen het dorp Mantumi donderdagnamiddag binnen en doodden 14 mensen”, zei Kibwana. Volgens de plaatselijke mensenrechtenorganisatie CEPADHO zijn sinds oktober al meer dan 150 mensen omgebracht door de rebellen. Dinsdag nog werden 12 mensen bij gelijkaardige aanvallen gedood.

Gewapende groepen vechten al jaren onder elkaar, en met het regeringsleger en de VN-troepenmacht, om de controle over het oosten van het land en de bodemrijkdommen aldaar. Het aantal gewapende groepen in Congo wordt geraamd op 160, met zowat 20.000 strijders. De ADF is een groepering die in de jaren 90 vanuit Oeganda in Oost-Congo terechtkwam. De afgelopen jaren voerden strijders van de ADF al vele aanvallen uit in Beni en omgeving uit. Daarbij zijn al een paar duizend doden gevallen, onder wie ook VN-blauwhelmen.

De bevolking van Beni kwam de laatste tijd al verschillende keren op straat om hun ongenoegen te uiten over hun regering en de VN-troepenmacht. Ze vinden dat er onvoldoende gedaan wordt om op te treden tegen de rebellen.