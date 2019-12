Verdachte van gewapende overval op gokkantoor in Tienen aangehouden

Tienen - De politiezone Getevallei heeft donderdagavond een verdachte van een gewapende overval op een gokkantoor in Tienen opgepakt op de autoweg E40 in de richting van Luik. De 21-jarige man uit Hoei werd vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Leuven.

Drie gemaskerde en gewapende mannen hebben donderdagavond rond 23 uur een gokkantoor op de Veemarkt in Tienen overvallen. Een van de mannen sprong uit een voorbijrijdende auto en richtte zijn wapen op de uitbater, die buiten stond te roken. De onbekende loste een schot in de lucht en dwong de uitbater om binnen op om de grond te gaan liggen. De twee andere mannen kwamen op hun beurt de zaak binnen en dwongen de twee aanwezige klanten onder bedreiging van een pistool om eveneens te gaan liggen. De overvallers namen de dagopbrengsten en de jassen, het geld en een gsm van de uitbater en de klanten mee. Ze namen de vlucht in hun klaarstaande auto.

Een ploeg van de politiezone Getevallei had zich opgesteld aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Tienen. De vluchtauto, die als gestolen geseind stond, reed de autoweg op in de richting van Luik. De politie zette meteen de achtervolging in. Het voertuig kwam wat verder op de E40 tot stilstand. De drie voortvluchtigen sprongen uit de auto. Eén van hen kon gevat worden. In en rond de auto lagen spullen afkomstig van de overval. Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek naar diefstal met geweld. De verdachte is vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De federale gerechtelijke politie van Leuven zet het onderzoek voort.