Stiptheid treinen op laagste niveau dit jaar

De stiptheid op het Belgische spoor is in november uitgekomen op 86,4 procent. Dat betekent dat ongeveer een op de zeven reizigerstreinen een vertraging had van meer dan zes minuten. De cijfers werden vrijdag gepubliceerd op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel. Het stiptheidspercentage van november is het laagste van het jaar.

Infrabel erkent dat de stiptheid niet goed was, maar nuanceert tegelijkertijd. “November is altijd een moeilijke maand”, aldus woordvoerder Frédéric Petit, met bijvoorbeeld vaak de eerste ijzelvorming op bovenleidingen of adhesieproblemen door het weer. De woordvoerder wijst er ook op dat de voorbije maand wel nog altijd de beste novembermaand van de voorbije vijf jaar was.

De stiptheid werd vorige maand negatief beïnvloed door onder meer enkele seinstoringen en defecte treinen op de noord-zuidverbinding in Brussel, telkens in volle spits. Door de mindere prestatie wordt het nog spannend of de stiptheid over het volledige jaar boven 90 procent zal uitkomen. Dat zou de eerste keer zijn sinds 2015. Tot en met november staat ze op 90,3 procent.

Vorig jaar kwam de stiptheid uit op 87,2 procent, het laagste peil in vijf jaar.