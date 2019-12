Gouverneur Oost-Vlaanderen wordt ouderwetse politieke benoeming

De objectieve selectieprocedure voor een nieuwe provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen, die tot een conflict in de vorige Vlaamse regering had geleid, wordt stopgezet.

De procedure om een nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen te benoemen, was in het slop geraakt. De stadssecretaris van Aalst, Wim Leerman, was destijds als eerste uit de selectie gekomen, maar de Vlaamse regering bleek verdeeld over zijn figuur. Open VLD stak een stokje voor zijn benoeming omdat de partij Open VLD’ster Carina Van Cauter liever in die stoel had gezien.

En nu wordt de procedure helemaal stopgezet. Volgens de regering-Jambon is de functie van gouverneur geëvolueerd en de oude functiebeschrijving daardoor gedateerd. “Een bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse regering is ook van cruciaal belang. De Vlaamse regering zal op basis van deze elementen de beste keuze maken”, laat minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD) weten.

Dat klinkt als een excuus aangezien de objectieve benoemingsprocedure nog maar enkele jaren oud is en in Oost-Vlaanderen zelfs voor het eerst werd uitgetest. De Vlaamse regering wil gewoonweg terugkeren naar de oude gewoonte om gouverneurs politiek te benoemen.

“Er is algemene tevredenheid over de gouverneurs die in het verleden door de Vlaamse regering zijn aangeduid”, argumenteert de Vlaamse regering. “We zullen erover waken dat de toekomstige kandidaat-gouverneurs blijk geven van een groot vermogen om de verbinding te maken tussen de verschillende politieke niveaus.”

Daarmee is nog altijd geen reden gegeven waarom de vorige Vlaamse regering besliste om Wim Leerman niet te benoemen als gouverneur van Oost-Vlaanderen. De man heeft een procedure lopen bij de Raad van State tegen zijn ongemotiveerde niet-benoeming.

De Vlaamse regering zal nog wel even zoet zijn met de politieke benoeming van gouverneurs. De komende jaren moet ze nieuwe gouverneurs aanstellen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Dat schept ruimte voor een politiek compromis.