Het mooiste gebouw ter wereld staat in Antwerpen (en ze wilden het ooit afbreken)

Antwerpen -

Het is kitsch, het is bombast, het is te veel. En toch is het áf. Toch is het ­Centraal Station van Antwerpen het schoonste gebouw van de wereld. Ik geef toe: ik heb niet elk gebouw van de wereld gezien. Maar kijk hier: een mens moet twee keer slikken van ontzag als hij van die monumentale trappen komt. Hij krijgt een stijve nek van het staren naar ­marmeren koepels en ­reuzenserres. En te denken dat ze het spel in de jaren 60 wilden afbreken om er vierkante ­blokken in de plaats te zetten.