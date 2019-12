Franse premier na massabetoging: “Bevolking weet dat pensioenhervorming noodzakelijk is”

Het huidige Franse pensioensysteem, met 42 verschillende stelsels, is niet houdbaar. Veranderingen zijn noodzakelijk en dat weten de burgers. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe vrijdag gezegd, op de tweede dag van een stakingen tegen de voorgestelde hervormingen. Philippe wil woensdag de plannen uit de doeken doen, na overleg maandag met vakbonden en werkgevers.

De Franse eerste minister herhaalde dat de regering bereid is tot overleg met de vakbonden, en dat ze aanvaardt dat “het niet aanvaardbaar en niet eerlijk is de spelregels te veranderen tijdens het spel”.

“Het debat kan georganiseerd worden rond duidelijke voorstellen die rekening houden met een groot deel van de ideeën van de sociale partners, en die een eerlijk, duurzaam en solidair pensioensysteem garanderen voor het Franse volk”, aldus nog Philippe. Volgens hem beseffen de burgers ook dat ze “beetje bij beetje langer zullen moeten werken”.

Groot protest

Donderdag kwamen in Frankrijk honderdduizenden mensen op straat om te protesteren tegen de geplande pensioenhervorming van de regering van president Emmanuel Macron. De bedoeling is te evolueren naar één uniform systeem met punten. Dat is volgens de regering rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.

Ook vrijdag was het openbaar vervoer in heel Frankrijk ernstig verstoord. Dat had ook gevolgen voor de treinverbindingen tussen Frankrijk en België (TGV, Thalys, Eurostar ...), en er werden ook enkele vluchten van en naar België geschrapt.

Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht op het spoor in Frankrijk, de Parijse metro, enzovoort. Al zouden zaterdag wel alle vluchten van en naar Frankrijk zoals gepland kunnen plaatsvinden, zo kondigde de Franse luchtvaartautoriteit aan. Zij waarschuwde wel voor vertragingen.