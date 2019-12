Tiener bekent dat hij kind van dak van Londens museum duwde: “Ik wou ook eens op tv komen”

Een Britse jongeman heeft bekend dat hij een kind van de tiende verdieping van het museum Tate Modern in Londen heeft geduwd.

De toen zeventienjarige Jonty Bravery duwde op 4 augustus een zesjarige jongen van een uitkijkplatform op de tiende verdieping van het museum. Als reden gaf hij dat hij “ook eens op tv in het nieuws wou komen”, en iets duidelijk wilde maken “aan elke idioot” die zei dat hij geen geestelijke gezondheidsproblemen had.

Het jongetje uit Frankrijk, die met zijn ouders op vakantie was in Londen, overleefde de val. Hij liep onder meer een gebroken rug, gebroken ledematen en zware hersenbloeding op. Hij kan sinds zijn val nog steeds niet praten, en zit nog altijd in een rolstoel.