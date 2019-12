Vakbonden en directie AB InBev bereiken principeakkoord

Bij brouwer AB InBev hebben de vakbonden en de directie vrijdag een principeakkoord bereikt over werkzekerheid. Dat meldt het bedrijf. “In de komende weken onderhandelen wij verder over de koopkracht”, luidt het.

Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan. De vakbonden willen een betere regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Ze vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor arbeiders en bedienden, want die laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het. Toen de onderhandelingen hierover twee weken geleden van start gingen, liep het al meteen mis en riepen de vakbonden daags nadien een staking uit in alle brouwerijen.

Om de druk op te voeren, wierpen de vakbonden maandagavond blokkades op aan de brouwerijen van AB InBev in Leuven, Jupille en Hoegaarden. De directie wilde echter alleen in overleg treden als alle brouwerijen zouden draaien. Woensdagavond werden de blokkades opgeheven na tussenkomst van een rechter, maar donderdagochtend bleek de ochtendploeg in Leuven niet aan het werk te zijn gegaan. In de loop van de dag draaide uiteindelijk ook de brouwerij in de thuisstad weer op volle toeren.

Daarop stuurde de directie een uitnodiging naar de vakbonden om vrijdag een “ultiem overleg met een duidelijke agenda” te plegen. Dat leverde dus een principeakkoord op, zegt AB InBev vrijdagavond. Over de inhoud daarvan geeft het bedrijf geen informatie.