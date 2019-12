SPD stapt niet onmiddellijk uit Duitse regering

In Duitsland heeft de sociaaldemocratische SPD vrijdag op een congres in Berlijn gestemd tegen een onmiddellijke uitstap uit de coalitie met de conservatieven van bondskanselier Angela Merkel. De christendemocratische CDU van Merkel is echter nog niet uit moeilijk vaarwater want de SPD verkoos vrijdag wel twee nieuwe leiders die kritisch staan tegen de coalitie.