“Mensen zijn veel te curieus. Er zijn al genoeg andere bekenden geweest die ziek zijn geworden”

U heeft er geen zaken mee. Zo eenvoudig is het voor Johny Voners. De 74-jarige acteur schermt zijn privéleven af als de heilige graal, ook al vormt hij met Loes Van den Heuvel nu al drie decennia het populaire FC De Kampioenen-koppel Xavier en Carmen Waterslaeghers. Zelfs nu half Vlaanderen met hem meeleeft in zijn strijd tegen kanker, behoudt hij het muurtje tussen hemzelf en zijn personage dat opnieuw prominent aanwezig is in de vierde Kampioenenfilm, Viva Boma! “Het publiek is véél te curieus”, zegt hij. “Ik begrijp Johny, hij wil zichzelf beschermen”, aldus Loes Van den Heuvel.