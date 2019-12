Vriend van ex-Miss België Alizée Poulicek krijgt factuur van bijna 14 miljoen euro in de bus: “Mag ik dat in twee keer betalen?”

Een gepeperde rekening, die kreeg Filip Meert vrijdag in de bus: of de vriend van ex-Miss België Alizée Poulicek binnen de 48 uur een kleine 14 miljoen euro zou willen betalen aan de belastingdiensten.

“Mag ik dat in twee keer betalen, mijnheer adviseur invorderingen-ontvanger?” schrijft Meert sarcastisch bij de foto van een brief die hij vrijdagochtend zelf op Facebook plaatste. Daarin wordt Meert gevraagd om zijn openstaande belastingschuld van welgeteld 13.927.820,46 euro in te lossen. Dan gaat het om 6,3 miljoen euro btw, en 7,6 miljoen euro interesten. Als Meert die schuld niet “binnen de 48 uur” betaalt, hangt hem een maandelijkse interest van 36.899 euro (“en de eventuele vervolgingskosten”) boven het hoofd.

Meert werd in 2001 veroordeeld voor grootschalige btw-fraude, hij kreeg toen vijf jaar gevangenisstraf. Eind 2017 moest hij na een burgerlijke procedure ook het ontdoken bedrag (plus boetes) terugbetalen. Meert blijft desondanks zijn onschuld staande houden, getuige ook zijn bericht op Facebook. Toch begrijpt niet iedereen wat Meert daarmee wil bereiken. “Dat zal wel een reden hebben, niet? Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten”, schrijft bijvoorbeeld iemand.