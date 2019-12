Karel Van Eetvelt rekent af met de politiek: “Het Vlaams Parlement kun je wat mij betreft afschaffen”

Eén jaar. Eén jaar lang al heeft dit land geen volwaardige ­federale regering, sinds die viel over het Marrakech-pact. In ­politieke middens heerst daarover geen paniek – ‘lopende zaken’ houdt de boel wel recht. Maar is dat wel zo? Hoe schadelijk is die stilstand eigenlijk voor een land? Wij staken ons licht op bij enkele invloedrijke stemmen. Te beginnen bij Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin. “Het bedrijfsleven is keihard: ofwel pas je je aan, ofwel ga je eraan. In de politiek is dat ook zo, maar de partijen zien dat niet in. Ze blokkeren alles.”