Tara (34) verloor haar armen en benen: “Ik wil niet klagen. Ik wil mijn kinderen zien lachen”

Liedekerke -

Van de drukke moeder die nooit tijd had om stil te zitten naar de vrouw die zonder armen en benen aan een rolstoel zit gekluisterd. Voor Tara De Bolle (34) uit Liedekerke was 2019 een rampjaar. Een jaar waarin haar gemoed schommelde van dankbaarheid dat ze het nog kan navertellen tot diepe frustraties dat uitgerekend zij een slachtoffer van de vleesetende bacterie werd. “Maar klagen zit niet in mij”, zegt ze. Want er is ook goed nieuws: na een jaar in het ziekenhuis mag ze sinds deze week terug thuis bij haar man en kinderen wonen. “Het was mijn grote wens om met de feestdagen weer thuis te zijn.”