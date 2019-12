Nieuwe coach van Watford werd ontslagen bij OHL

Nigel Pearson is de nieuwe coach van Watford. De Brit werd in februari ontslagen bij OHL.

Watford heeft een vervanger gevonden voor Sanchez Flores: Nigel Pearson vervangt de ontslagen coach.

De 56-jarige coach doet ook bij ons een belletje rinkelen. Pearson werd in september 2017 voorgesteld als coach van OH Leuven, in 1B. Hij werd daar geposteerd door Vichai Srivaddhanaprabha, naast OHL ook eigenaar van Leicester City. Later kwam hij bij een helicoptercrash om het leven.

De resultaten van Pearson bij OHL waren niet denderend, maar hij mocht toch het seizoen uitdoen. Maar in zijn tweede jaar werd hij in februari op straat gezet.

We are pleased to confirm the appointment of Nigel Pearson as Head Coach on a contract that runs initially until the end of this season. — Watford Football Club (@WatfordFC) 6 december 2019

Pearson is vooral bekend als coach van Leicester. Met die club promoveerde hij in 2014 naar de Premier League. In 2015 werd hij er veertiende en werd hij zelfs genomineerd voor Manager van het Jaar. In de voorbereiding voor het volgense seizoen werd hij echter ontslagen wegens een meningsverschil met de directie. Zijn opvolger werd de Italiaan Claudio Ranieri, en die pakte met Leicester verrassend de titel in de Premier League.

Pearson was daarvoor ook coach van West Bromwich, de U21 van Engeland, Newcastle, Southampton en Hull. Hij was in 2016 ook even manager van Derby County.