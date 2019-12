Verkocht voor 100.000 euro: een banaan met plakband tegen de muur

Over smaken valt niet te redetwisten, wil het spreekwoord. Maar we hebben wel onze bedenkingen bij de koper die 120.000 dollar neertelde voor het kunstwerk van een Italiaanse kunstenaar: een banaan die met plakband tegen een muur werd geplakt.

Het kunstwerk met de titel ‘Comedian’, van de hand van de Italiaan Maurizio Cattelan, werd afgelopen week verkocht op een kunstbeurs in het Amerikaanse Miami Beach. Twee geïnteresseerden telden elk 12.000 dollar omgerekend zo’n 108.000 euro) neer voor hun eigen banaan. De prijs van een derde exemplaar werd daarop verhoogd naar 150.000 dollar (135.000 euro).

Een woordvoerder van de kunstbeurs was opgetogen met de verkoop. “De banaan is vele dingen: een symbool van de wereldwijde handel, met een grappige dubbele bodem. Maurizio neemt wereldse objecten, en transformeert ze in vehikels van vreugde en kritiek”, klonk het.