Leonie (7) verloor beide ouders aan kanker, maar nu is ze pleegzusje van beste vriendin en danst ze mee in bijzondere K3-clip

“Voor mij is een pleegzusje hebben echt perfect. Al maken we ook weleens ruzie, zoals echte zusjes.” Celeste (7) en Leonie (7) uit West-Vlaanderen zijn de beste vriendinnetjes, al sinds ze samen naar school gaan. Sinds een jaar woont Leonie nu ook bij haar. “Op zes maanden tijd zijn haar beide ouders gestorven, ze hebben ons gevraagd om voor haar te zorgen”, zegt pleegmama Giselle (43). Samen met zo’n veertig andere pleegkinderen mochten de meisjes meedansen in de nieuwste clip van K3 om pleegzorg in Vlaanderen in de kijker te zetten.