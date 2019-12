In dit dorp staat de toekomst van de kerk: “Dit is zijn 7 miljoen euro meer dan waard”

Knokke-Heist -

Exact 2.246 dagen na de verwoestende brand heeft Westkapelle opnieuw een kerk. En wat voor eentje: een prachtig gerenoveerde Sint-Niklaaskerk werd vrijdag ingewijd en officieel geopend voor het grote publiek. Met een torenspits als lichtbaken en de moderne inkleding is het gebouw quasi uniek in de kerkgemeenschap. “Dit is zijn 7 miljoen euro meer dan waard”, zei burgemeester Lippens (Gemeentebelangen).